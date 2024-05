Les États-Unis annoncent l'envoi de 275 millions de dollars d'armement à l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé vendredi l'envoi de 275 millions de dollars d'armement pour "aider l'Ukraine à repousser l'offensive de la Russie près de Kharkiv". Le matériel, tiré des stocks militaires américains, comprend notamment des munitions pour le système de lance-roquettes Himars, des obus d'artillerie, des missiles guidés et des armes antichars - autant d'armes dont l'Ukraine a "urgemment besoin", selon un communiqué du département d'État américain.

"L'aide des lots précédents est déjà arrivée sur le front"

Ce nouvel envoi d'aide est le cinquième autorisé par le président Biden depuis l'adoption d'un paquet de 61 milliards de dollars fin avril par le Congrès, a précisé le secrétaire d'État, Antony Blinken. Sur fond de disputes intestines entre républicains et démocrates, les États-Unis avaient mis des mois à débloquer cette assistance promise par la Maison-Blanche. L'armée ukrainienne s'est retrouvée par conséquent à court d'armement au moment où la Russie repassait à l'attaque durant l'automne et l'hiver 2023-2024.

"L'aide des lots précédents est déjà arrivée sur le front", indique Antony Blinken, avant de préciser que celle annoncée vendredi sera acheminée "aussi rapidement que possible afin que l'armée ukrainienne s'en serve pour défendre son territoire et protéger le peuple ukrainien". L'armée russe a lancé le 10 mai une offensive dans la région de Kharkiv depuis la frontière, s'emparant de plusieurs localités et forçant l'armée ukrainienne à déployer de précieux renforts dans la zone. L'Ukraine a assuré cependant vendredi avoir "arrêté" l'assaut russe dans la région de Kharkiv, et avoir commencé une contre-attaque dans ce secteur du nord-est du pays.