Les Emirats annoncent 544 millions de dollars pour réparer les dégâts provoqués par la tempête

Les Emirats arabes unis ont accordé 544 millions de dollars pour réparer les logements de ses citoyens endommagés par les pluies diluviennes sans précédent qui se sont abattus sur le pays du Golfe, a annoncé mercredi le Premier ministre. "Au Conseil des ministres d'aujourd'hui, nous avons approuvé un montant de 2 milliards de dirhams (environ 544 millions de dollars) pour réparer les dommages causés aux maisons (...) des citoyens", a écrit sur son compte X cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, en affirmant avoir "tiré les leçons" de la tempête qui a paralysé une grande partie du riche pays pétrolier la semaine dernière.

Un comité ministériel a été chargé de recenser les dommages causés aux logements et de verser des indemnités, tandis qu'un autre a été chargé "d'identifier les dommages causés (...) aux infrastructures et de proposer des solutions et des mesures au niveau de l'Etat", a-t-il affirmé. "Nous avons appris de grandes leçons sur la manière de gérer les fortes pluies dans nos villes développées (...) Nous sommes mieux préparés pour l'avenir", a également souligné le Premier ministre et dirigeant de Dubaï, l'un des émirats. de la fédération le plus affecté par les pluies torrentielles du 16 avril.

>> LIRE AUSSI - Des pluies records inondent les rues de Dubaï, le trafic aérien perturbé

Le pays désertique a enregistré ce jour-là l'équivalent de près de deux ans de prélèvement dans l'espace d'une journée. A Dubaï, plusieurs quartiers résidentiels et axes routiers ont été inondés, contrastant avec son image de ville ultra-moderne. L'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquents au monde, a dû annuler plus de 2.000 vols, ne retrouvant son activité normale que mardi, soit une semaine après la tempête.