États-Unis : les dernières heures de Donald Trump à la Maison-Blanche

Dans moins de 24 heures, il sera redevenu un citoyen américain lambda. Donald Trump a entamé mardi sa dernière journée pleine à la Maison-Blanche, au moment où son successeur Joe Biden arrive à Washington et se prépare à prêter serment dans une Amérique fragilisée et inquiète. Mais le programme du président sortant est flou : selon son agenda officiel, il va travailler de "tôt le matin à tard le soir". Il devrait répondre à de nombreux appels et assister à de nombreuses réunions au cours de cette journée historique. Mais le président sortant ne sera pas présent pour la cérémonie d'investiture de son successeur, mercredi.

Une série de grâces ?

Avant son départ pour la Floride, prévu mercredi matin, le milliardaire républicain pourrait gracier plusieurs dizaines de personnes après avoir, ces derniers mois, déjà utilisé ce pouvoir présidentiel en faveur de plusieurs de ses proches. Parmi eux, certains ayant été condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016.

La liste de ces grâces présidentielles n'est pas encore connue. Mais selon plusieurs sources, Donald Trump pourrait en faire bénéficier le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, le rappeur Lil Wayne, qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour possession d'une arme à feu, un célèbre médecin de Floride condamné pour fraude, ou son ancien conseiller tombé en disgrâce Steve Bannon. A priori, il n'ira pas jusqu'à se gracier lui-même préventivement, ni sa famille.

Une vidéo d'adieu

Muré dans le silence et isolé à la Maison-Blanche depuis une semaine, Donald Trump a toutefois enregistré une vidéo d'adieu qui doit être diffusée dans les prochaines heures. Il emboîte ainsi le pas de la première Dame, Melania Trump, qui a publié un message très lisse de six minutes dans lequel elle n'a fait qu'une brève allusion à lui. "Alors que Donald et moi terminons notre séjour à la Maison-Blanche, je pense à toutes les personnes que j'ai gardées dans mon cœur et à leurs histoires incroyables d'amour, de patriotisme et de détermination", a-t-elle dit.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

De son côté, la presse spécule sur une éventuelle lettre manuscrite du milliardaire républicain adressée à Joe Biden, une tradition outre-Atlantique. Mais pour l'heure une chose est sûre, Donald Trump n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de son successeur et ne sera pas présent pour l'accueillir à la Maison-Blanche. Une première depuis 150 ans.