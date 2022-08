Les chefs de l'AIEA et de l'Agence atomique russe discutent d'une inspection de Zaporijia

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et celui de l'Agence atomique russe se sont rencontrés mercredi pour discuter d'une inspection de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, celle de Zaporijia, plusieurs fois bombardée. Le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi, celui de l'agence russe Rosatom, Alexeï Likhatchev, ainsi que l'ambassadeur russe auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, se sont vus à Istanbul, a indiqué l'Agence atomique russe dans un communiqué.

Rafael Grossi et Alexeï Likhatchev "ont discuté en détail l'ensemble des sujets relatifs à l'inspection prévue par l'AIEA de la centrale nucléaire de Zaporijia", a indiqué l'agence russe. "La partie russe partage l'intention (...) d'organiser une telle mission dans un avenir proche, dès que la situation militaire sur le terrain le permettra, et est prête à apporter toute sorte de soutien, y compris logistique", a-t-elle ajouté. Dans un tweet, Rafael Grossi a dit avoir eu des "discussions techniques importantes à Istanbul sur la mission imminente de l'AIEA" à Zaporijia.

Une inspection en question depuis plusieurs semaines

La rencontre entre Rafael Grossi et Alexeï Likhatchev intervient alors que la situation à la centrale de Zaporijia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe, suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Située dans le Sud de l'Ukraine et occupée depuis mars par les forces russes, cette centrale a en effet été plusieurs fois bombardée ces dernières semaines, Kiev et Moscou se rejetant mutuellement la faute. Lors de sa rencontre avec Rafael Grossi à Istanbul, le chef de l'Agence atomique russe a "souligné que la sécurité des installations nucléaires, où qu'elles soient, a toujours été et reste une priorité absolue pour la Russie", selon Rosatom.

Une inspection de Zaporijia par l'AIEA fait l'objet de discussions depuis plusieurs semaines, mais ses modalités pratiques restent sujettes à débat, l'Ukraine et la Russie ayant chacune leurs conditions. Lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine avait dit accepter que l'AIEA envoie une équipe en passant par l'Ukraine et non par la Russie, ce qu'il exigeait auparavant, selon Paris.

Arrestation de deux employés ukrainiens de la centrale

Si la centrale de Zaporijia est contrôlée par les militaires russes, c'est toujours le personnel technique ukrainien qui la fait fonctionner, une cohabitation forcée qui s'accompagne de tensions. Les autorités russes ont ainsi annoncé mercredi l'arrestation de deux employés de la centrale qu'elles accusent d'avoir transmis des informations sensibles aux forces de Kiev.

"Deux employés de la centrale nucléaire qui avaient transmis à l'armée ukrainienne des informations sur l'emplacement du personnel et des équipements (...) ont été arrêtés", a indiqué la garde nationale russe, citée par les agences de presse locales. Une troisième personne accusée d'avoir fourni à Kiev des informations sur les déplacements des troupes russes autour de la centrale a été arrêtée, a ajouté la même source, sans fournir de détail.