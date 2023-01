Tensions sino-taiwanaises : les États-Unis prêts à voler au secours de leur allié historique

L'ogre chinois et ses deux millions de militaires contre le Petit Poucet taïwanais et ses 300.000 hommes. Le rapport de force semble simple, pourtant, selon des experts américains, une invasion de l'île de Taïwan par la Chine dans les trois prochaines années serait probablement vouée à l'échec. La raison ? Le soutien attendu des États-Unis et du Japon, des alliés de longue date.

C'est la raison pour laquelle Pékin a repris cette semaine ses exercices militaires. "Ces exercices visent à tester notre capacité de combat et à contrer résolument les provocations des forces extérieures et des séparatistes de Taïwan coréennes", estime Wang Wenbin, le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères.

Un soutien indispensable

Les experts américains ont étudié 24 scénarios d'invasion différents au total. Selon eux, le degré d'implication des États-Unis sera déterminant. Sans aide américaine pour défendre Taïwan, l'île serait conquise par l'armée chinoise en moins de trois mois.

Mais la Chine perdrait au moins 10.000 hommes dans la bataille. Si les États-Unis interviennent, plus de 3.000 soldats américains pourraient être tués dans les combats.