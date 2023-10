L'épouse d'un Français tué en Israël demande à la justice française d'enquêter sur le financement du Hamas

L'épouse de Marc Perez, Français né en Israël et décédé à l'âge de 51 ans, sollicite la justice pour qu'elle étende son enquête, ouverte jeudi notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste, au blanchiment commis en relation avec une entreprise terroriste.

Elle veut que la justice française travaille à "identifier les sources du financement" du Hamas, "les canaux utilisés et le rôle que d'éventuels intermédiaires financiers français et européens ont pu tenir", d'après sa plainte adressée lundi au Parquet national antiterroriste (Pnat) et consultée par l'AFP. "Il est impératif de savoir si ce sont des donateurs privés ou des Etats", a insisté Me Nathanaël Majster auprès de l'AFP, affirmant que des "flux financiers partant de Russie ont alimenté" les groupes ayant "participé aux attaques du 7 octobre".

Des opérations de levées de fonds

"Nous souhaitons également savoir si le financement s'appuie sur des intermédiaires financiers français, des systèmes bancaires notamment, et si des verrous ont été mis en place", a-t-il poursuivi.

S'appuyant sur deux articles du Wall Street Journal datés des 10 et 13 octobre, la plainte veut alerter sur des "opérations de levées de fonds" via "des cryptomonnaies au profit de ces organisations criminelles et ce, depuis 2019".

Elle questionne aussi le rôle d'une plateforme russe "permettant à des sommes versées en cash d'être transférées partout dans le monde".En parallèle des investigations israéliennes, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert jeudi 12 octobre une enquête préliminaire sur les victimes françaises.

L'enquête dite "miroir" a été lancée pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste, enlèvement et séquestrations de personnes, dont des mineurs âgés de moins de 15 ans, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste.

Lundi, le Conseil représentatif des institutions juives de France a annoncé la mort d'une Franco-israélienne, Céline Ben David-Nagar, portant à 20 le bilan des décès de ressortissants français à ce jour.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis l'attaque du Hamas. La plupart sont des civils morts le jour de l'attaque, la plus meurtrière depuis la création de l'Etat d'Israël.

Les frappes de représailles israéliennes ont tué au moins 2.750 personnes, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales.