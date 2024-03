Leonid Volkov, opposant russe en exil et proche de Navalny, agressé devant son domicile en Lituanie

Leonid Volkov, opposant russe en exil et proche d'Alexeï Navalny, a été victime d'une agression mardi à l'extérieur de son domicile en Lituanie, ont affirmé un média d'opposition et l'ex-porte-parole de Navalny. "Leonid Volkov vient juste d'être attaqué à l'extérieur de sa maison. Quelqu'un a brisé la vitre d'une voiture et l'a aspergé de gaz lacrymogène dans les yeux avant de commencer à frapper Leonid avec un marteau", a déclaré Kira Yarmysh, l'ex-porte-parole de Navalny, mort en détention en Russie le 16 février.

Des proches de Navalny ont diffusé des photos montrant les blessures subies de M. Volkov, notamment un œil au beurre noir, une marque rouge sur son front et du sang sur une de ses jambes. Selon Kira Yarmysh, Leonid Volkov se trouve à présent à son domicile et des secours sont en route. La porte-parole n'a donné aucune précision sur le pays où il réside mais le média indépendant russe Mediazona assure qu'il se trouve en Lituanie. Leonid Volkov est un ancien chef de cabinet de Navalny et présidait jusqu'en 2023 la fondation anti-corruption fondée par l'ancien opposant numéro un à Vladimir Poutine. M. Volkov a accusé le président russe d'être directement responsable de la mort de Navalny.