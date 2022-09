Le Tadjikistan et le Kirghizistan s'accusent de violation d'un cessez-le-feu

Le Tadjikistan et le Kirghizistan se sont accusés mutuellement vendredi d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur à la frontière depuis 16h et convenus par leurs présidents respectifs après de violents combats dans la journée.

"Malgré une réunion entre dirigeants et l'annonce du cessez-le-feu, la partie kirghize a commencé à tirer (...) en direction de trois villages du Tadjikistan", ont dénoncé les garde-frontières tadjiks. "Violant les accords conclus, la partie tadjike a de nouveau ouvert le feu sur les positions des garde-frontières", ont dénoncé leurs homologues kirghiz, jugeant la situation "toujours tendue".

La Russie exprime sa "préoccupation"

Ce cessez-le-feu était intervenu après une escalade des affrontements à la frontière entre ces deux anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale qui a fait plus de 30 blessés. Si des heurts ont régulièrement lieu à la frontière entre ces deux pays empêtrés depuis des années dans une dispute territoriale, les dernières violences ont marqué une aggravation notable.

La Russie a exprimé vendredi sa "préoccupation" au sujet des violences, son ministère des Affaires étrangères appelant "les deux parties à prendre des mesures exhaustives et urgentes pour (...) mettre fin à toute tentative d'escalade". Selon Bichkek, les forces tadjikes ont bombardé vendredi la ville frontalière de Batken, située dans le sud-ouest du Kirghizistan, dans une zone contestée entre les deux pays.

50 morts en 2021

"Les abords de l'aéroport de Batken et des (sites) situés en lisière de la ville se sont retrouvés sous le feu de systèmes de lance-roquettes multiples. Des infrastructures civiles de la ville de Batken ont été détruites", ont déclaré les garde-frontières kirghiz dans un communiqué.

Des affrontements entre les deux pays en début de semaine avaient fait deux morts dans les rangs des garde-frontières tadjiks et plusieurs blessés de part et d'autre. L'année 2021 a vu un nombre d'affrontements sans précédent opposer les deux parties, faisant plus de 50 morts et laissant craindre l'élargissement du conflit.