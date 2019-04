Le Sri Lanka revient sur son annonce d'un Français tué dans les attentats

Le gouvernement sri-lankais est revenu mardi sur son annonce la veille d'un Français tué dans les attentats suicides du dimanche de Pâques, qui ont fait plus de 320 morts et 500 blessés.

"Le ressortissant français qui était marqué comme tué dans le communiqué de presse du ministère du 22 avril est un cas d'erreur" de nationalité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué.

Au moins 39 étrangers tués

Le dernier bilan officiel des attentats fait état de 321 morts et 500 blessés. Au moins 45 enfants et adolescents, dont un bébé de 18 mois, comptent parmi les morts, selon l'ONU. Selon la police, 39 étrangers font partie des victimes, dans ce pays très prisé des touristes. Parmi les nationalités étrangères touchées, l'Inde paie le tribut le plus lourd avec 10 citoyens tués, suivie de la Grande-Bretagne avec six morts.