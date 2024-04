Le séisme à Taïwan fait au moins 13 morts, des touristes évacués par hélicoptères

Des hélicoptères ont continué samedi à évacuer des dizaines de touristes piégés depuis quatre jours par des éboulements dans un massif montagneux de l'est de l'île de Taïwan secouée par un puissant séisme qui a fait au moins treize morts, selon un nouveau bilan. Le tremblement de terre de magnitude 7,4, le plus puissant en 25 ans à Taïwan, a fait aussi six disparus et plus de 1.100 blessés. Les autorités taïwanaises ont revu à la hausse samedi le nombre de morts après avoir récupéré trois corps localisés la veille sur un chemin de randonnée.

Plus de 600 personnes restaient bloquées dans des tunnels ou des zones isolées par des glissements de terrain, alors que les secours ont livré des vivres par hélicoptère à de nombreux habitants isolés, selon l'agence nationale des catastrophes. Sur l'épicentre du séisme, Hualien, une ville de 100.000 habitants sur la côte orientale, a subi plus de 300 répliques depuis mercredi, dont une secousse de magnitude 5,2 samedi matin.

Des hélicoptères ont multiplié les rotations

Des hélicoptères ont multiplié les rotations samedi pour mettre à l'abri des touristes piégés dans le parc national de Taroko, un massif montagneux qui attire les randonneurs pour ses gorges profondes. Dans la matinée, un appareil a pu évacuer douze personnes, tandis qu'un deuxième hélicoptère en a mis à l'abri seize autres, a constaté un journaliste de l'AFP. "Priorité est donnée aux personnes âgées et fragiles, aux femmes, aux enfants et aux personnes souffrant de maladies chroniques", a annoncé le site d'informations taïwanais ET Today.

"Même si tous étaient fatigués à leur retour de la montagne, tous affichaient le sourire", selon le même site. Un pont aérien a été aussi mis en place avec un hôtel de luxe, où plus de 400 touristes et employés sont restés piégés après le séisme. Des hélicoptères ont aussi livré des vivres aux personnes isolées, comme un groupe d'étudiants, de professeurs et de résidents bloqués dans une école élémentaire inaccessible. Ailleurs, les secouristes s'efforçaient de dégager les routes et les entrées des tunnels bloquées par d'énormes blocs de pierre.

"Les sauveteurs ne baissent pas les bras", a déclaré le vice-président élu de Taïwan, Hsiao Bi-khim, les qualifiant de "véritables héros d'un Taïwan résilient". Selon un rapport préliminaire du Centre national de recherche sur le génie sismique publié vendredi, 84 bâtiments ont été "gravement endommagés" par le tremblement de terre, la plupart dans le comté de Hualien, situé à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale Taipei.