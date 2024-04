Taïwan : l'île frappée par un puissant séisme, au moins quatre morts selon un premier bilan des secours

Un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, déclenchant dans la région des alertes au tsunami avant que le risque ne soit finalement écarté. À Hualien, sur la côte orientale de Taïwan, près de l'épicentre, deux immeubles se sont effondrés, ont annoncé les pompiers.

50 blessés

"Deux bâtiments se sont effondrés et des personnes seraient prises au piège. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment", a déclaré un responsable des pompiers de ce port de près de 100.000 habitants, situé au pied d'une chaîne de montagnes et de gorges.

Selon un premier bilan des autorités, le tremblement de terre aurait fait au moins 50 blessés sur l'île et provoquer la mort de quatre personne. Une personne qui se trouvait sur un chemin de randonnée "est présumée morte", après avoir été écrasée par un rocher dans la région de Hualien (est) proche de l'épicentre du séisme, a indiqué le centre des opérations de secours de Taipei.

L'alerte tsunami levé

La magnitude du séisme a été estimée à 7,5 par l'Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l'Institut américain d'études géologiques (USGS) et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise (CWA). Il a eu lieu à faible profondeur peu avant 00H00 GMT, selon ces agences, et a été suivi de plusieurs répliques. Le tremblement de terre a initialement déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, où la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs.

Les autorités japonaises et philippines ont finalement annulé leurs alertes, et le Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis), a annoncé vers 02H00 GMT que "la menace de tsunami est maintenant largement passée", tout en appelant les habitants des régions littorales à rester prudents.