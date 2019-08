Simon Gautier, le randonneur français disparu en Italie, a été retrouvé mort

Dimanche soir, plusieurs médias italiens ont annoncé que le corps de Simon Gautier, le randonneur français porté disparu depuis vendredi 9 août, avait été retrouvé par les équipes de secours mobilisées dans le sud de l'Italie. Selon le Corriere della Serra, son corps été retrouvé le long de la cote de Scario, dans la municipalité de San Giovanni a Piro, située dans le Parc National du Cilento.

Le corps de Simon Gautier, 27 ans, a été retrouvé après qu'un secouriste a repéré son sac à dos de loin, aux jumelles, ont précisé plusieurs médias. Il n'était pas possible dans l'immédiat d'obtenir confirmation auprès des autorités, explique l'AFP.

Renforcement des recherches depuis samedi

Après avoir quitté le village de Policastro, jeudi 8 août dernier, Simon Gautier a été aperçu sur la plage de Molara, à l’intérieur du Parc national du Cilento. L’opérateur téléphonique confirme la zone et précise qu’il a éteint son smartphone à 19h30. Il ne le rallumera que le lendemain matin à 6h30, le jour de son accident.

Depuis samedi, les secours italiens avaient renforcé leur dispositif, qui a impliqué les forces de Police, le Secours alpin et spéléologique et des équipes de volontaires de la Protection Civile, sous la coordination technique et opérationnelle des pompiers.