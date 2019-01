Le procureur Mueller qualifie d'"inexactes" des allégations explosives contre Trump

Dans une déclaration extrêmement rare, le procureur spécial Robert Mueller, en charge de l'enquête russe, a qualifié vendredi d'"inexactes" des informations de presse selon lesquelles Donald Trump aurait ordonné à son ancien avocat personnel de mentir au Congrès.

Une description "inexactes". Jeudi soir, le site d'information BuzzFeed News a affirmé, en s'appuyant sur deux sources policières fédérales anonymes, que Donald Trump avait demandé à Michael Cohen de mentir lors de son audition au Congrès en 2017 à propos de discussions sur un projet immobilier en Russie. "La description par Buzzfeed de certaines déclarations auprès du bureau du procureur spécial, et la caractérisation de documents et de témoignages obtenus par ce bureau, concernant le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès sont inexactes", a indiqué le porte-parole de Robert Mueller.

"Un jour très triste pour le journalisme". Donald Trump a immédiatement retweeté une capture d'écran de Fox News mentionnant la mise au point du procureur Mueller. "Nous maintenons (notre confiance) dans notre enquête et les sources qui l'ont alimentée, et nous incitons le procureur spécial à clarifier ce qu'il conteste", a déclaré Ben Smith, rédacteur en chef de BuzzFeed, sur Twitter.

La déclaration de l'équipe de Robert Mueller a été saluée sur Twitter par Donald Trump. Après avoir retweeté plusieurs réactions critiquant Buzzfeed, il a écrit : "Un jour très triste pour le journalisme, mais un grand jour pour notre Pays !"

Remember it was Buzzfeed that released the totally discredited “Dossier,” paid for by Crooked Hillary Clinton and the Democrats (as opposition research), on which the entire Russian probe is based! A very sad day for journalism, but a great day for our Country!