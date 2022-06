Le président américain Joe Biden chute en voulant descendre de vélo

Le président américain Joe Biden, 79 ans, est tombé en voulant descendre de son vélo à l'arrêt samedi matin dans le Delaware, où il passe le week-end. Il s'est toutefois relevé rapidement et a assuré qu'il allait bien. Lors d'une promenade à vélo à Rehoboth Beach, petite ville de bord de mer où il passe très régulièrement le week-end dans sa villa sur l'océan, le président est tombé vers 9h40 du matin, selon une journaliste du pool présidentiel.

Oups… petite chute de Joe Biden dans le Delaware. Son pied est resté coincé dans la cage à orteils de sa pédale.

Il s’est bien vite relevé… pic.twitter.com/XMDXlMtDWk — Frédéric Arnould (@FredericArnould) June 18, 2022

Joe Biden avait voulu s'arrêter pour parler aux passants et journalistes qui l'attendaient, mais a dit avoir eu du mal à déloger sa chaussure de la pédale, équipée d'un cale-pied. Il est tombé latéralement, alors que son vélo était immobilisé, selon une vidéo de la journaliste. Le président portait un short, des baskets bleues, un casque de vélo et des gants. Aucune trace visible de la chute, comme des égratignures, n'était visible, selon la journaliste.

Il a ensuite brièvement échangé avec les passants, puis les journalistes, avant de remonter sur son vélo puis de repartir environ cinq minutes plus tard. "Comme l'a dit le président, son pied est resté coincé dans la pédale alors qu'il descendait de vélo, et il va bien", a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Une fracture du pied en novembre 2020

"Aucune aide médicale n'est nécessaire", a ajouté ce responsable. "Le président a hâte de passer le reste de la journée avec sa famille." Il était accompagné lors de sa promenade par sa femme, Jill Biden, qui n'a pas été témoin de la chute, ayant continué son chemin. Le couple a célébré ce week-end ses 45 ans de mariage.

La santé de tous les présidents américains est scrutée de près, mais particulièrement celle de Joe Biden, plus vieux président américain en exercice. En novembre 2020, déjà élu mais pas encore président, l'ancien vice-président de Barack Obama s'était fracturé le pied alors qu'il jouait avec l'un de ses deux bergers allemands.

Un an plus tard, en novembre 2021, son médecin avait souligné lors d'un bilan de santé que Joe Biden était "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir sa fonction.