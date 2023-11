«Le premier pays qui a bien voulu recevoir le Hamas après le 7 octobre, c’est la Russie», alerte Bernard-Henri Lévy

Un troisième documentaire de Bernard-Henri Lévy sur la guerre en Ukraine va être diffusé ce mardi sur les antennes de France Télévisions. Invité de l’émission Culture Médias sur Europe 1, il est revenu sur les conflits actuels en Europe, mais aussi à travers le monde. Il en a profité pour rappeler l’importance inquiétante de la Russie dans ces conflits.

"Le Hamas, ce n'est grand-chose sans l'Iran et sans la Russie"

"En ce moment, on parle beaucoup de l’attaque du Hamas contre Israël. On sait aujourd’hui que le Hamas ce n’est pas grand-chose sans l’Iran et sans la Russie, deux pays qui sont derrière tout ça. D’ailleurs, les dirigeants du Hamas, le premier pays qui a bien voulu les recevoir après le 7 octobre, c’est la Russie. Vladimir Poutine a reçu le Hamas au Kremlin, il a refusé de condamner le pogrom monstrueux du 7 octobre", a déclaré l’écrivain et philosophe.

"Cette guerre contre l’Ukraine, cette guerre contre Israël, tout ça est tellement lié. Demain, la possible guerre contre Taïwan, ça peut aussi être la même chose, c’est tellement une attaque concertée contre les valeurs de la démocratie et de la liberté. Si on ne se réveille pas, on va à la catastrophe, comme ça nous est déjà arrivé deux fois en Europe", a ajouté Bernard Henri-Lévy.

Une situation alarmante

Pour lui, la situation actuelle est alarmante et il faut intervenir dès que possible. "On s’est suicidés une première fois en 1914, on s’est suicidés une seconde fois en cédant à l’Allemagne nazie. Si on n’est pas capable de se réveiller face à Poutine et à l’islamisme radical, ça sera un troisième suicide", a conclu le philosophe.