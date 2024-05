Le Pape préside un forum sur la paix à Vérone, en Italie

Le pape François a présidé samedi un forum sur la paix à Vérone, ville du nord de l'Italie connue surtout par l'histoire de Roméo et Juliette, et de la guerre entre leurs deux familles racontée par Shakespeare. "La paix ne peut jamais être le résultat de la méfiance, des murs, des armes pointées les unes vers les autres", a-t-il lancé devant plus de 12.000 personnes rassemblées dans les arènes de Vérone, amphithéâtre datant des Romains. "Nous semons la mort, la destruction, la peur. Semons l'espoir !", a ajouté le souverain pontife de 87 ans.

Assis sur une chaise à haut dossier, il a brandi un drapeau pour la paix, avant de répondre à des questions, et d'écouter des témoignages d'Israéliens et de Palestiniens. C'est le deuxième voyage du Pape en moins d'un mois, après Venise en avril, où il avait notamment présidé une messe sur la place Saint Marc. Il devait poursuivre cette journée à Vérone en déjeunant avec des détenus de la prison de Montorio, avant de présider une messe dans le stade Bentegodi.

"Ne vous battez pas avec les autres"

Sa visite avait commencé dans la basilique romane de San Zeno, qui aurait inspiré à Shakespeare la crypte dans laquelle les jeunes gens se marient. Il y a rencontré des enfants, à qui il a dit : "Écoutez les autres, jouez avec les autres, mais ne vous battez pas avec les autres !".

Le pape François, qui se déplace maintenant en fauteuil roulant, a souffert de plusieurs problèmes de santé ces dernières années, et réduit la fréquence de ses voyages. Sa dernière visite internationale était en France en septembre. Malgré ces problèmes, le Vatican prévoit pour septembre prochain un ambitieux voyage de 12 jours en Asie - Indonésie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Timor oriental et Singapour. Auparavant, il devrait se rendre en juillet à Trieste, dans le nord-est de l'Italie.