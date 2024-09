Le pape estime que Trump, anti-migrants, et Harris, qui défend l'avortement, sont «contre la vie»

Le pape a estimé vendredi que les deux candidats à la présidentielle américaine de novembre, le républicain Donald Trump, "qui rejette les migrants", et la démocrate Kamala Harris, qui "tue des enfants" en défendant le droit à l'avortement, étaient tous les deux "contre la vie".

"On doit voter et on doit choisir le moindre mal"

"Les deux (candidats) sont contre la vie. Que ce soit celui qui renvoie les migrants, ou celui qui tue les enfants. Les deux sont contre la vie", a déclaré François aux journalistes dans l'avion qui le ramenait à Rome d'une longue tournée en Asie et en Océanie.

"Je ne suis pas américain, je ne peux pas voter là-bas, mais que ce soit clair, qu'il s'agisse de renvoyer les migrants, de leur refuser l'opportunité de travailler, de leur refuser l'accueil, est un péché, c'est grave". "Dans la morale politique, en général, ne pas voter est mal. Ce n'est pas bien, on doit voter et on doit choisir le moindre mal. Qu'est-ce que le moindre mal ? Cette dame, ou ce monsieur ? Je ne sais pas, chacun a sa conscience".