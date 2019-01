Le nombre de touristes en hausse de 6% dans le monde en 2018

Le nombre de touristes internationaux dans le monde a poursuivi sa forte croissance en 2018 avec une progression de 6% à 1,4 milliard de personnes, selon une estimation de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) publiée lundi.

Cette hausse a notamment été tirée par les touristes se rendant en Europe méridionale (+7%), a détaillé l'organisme des Nations Unies basé à Madrid. Globalement, le nombre de touristes venus en Europe a lui progressé de 6% à 713 millions de personnes l'an dernier.

Le Moyen-Orient attire de nouveau les touristes. Le Moyen-Orient, qui a poursuivi son redressement, a été également l'une des destinations ayant tiré la croissance (+10% à 64 millions de touristes). Tout comme l'Afrique qui a enregistré une hausse de 7% (10% en Afrique du Nord et 6% en Afrique subsaharienne) à 67 millions de touristes. L'Asie-Pacifique a elle reçu 343 millions de touristes (+6%) et le continent américain 217 millions (+3%).

"Un des moteurs les plus puissants de la croissance". En 2019, l'OMT mise sur une croissance de 3 à 4%. "La croissance du tourisme ces dernières années confirme que le secteur est aujourd'hui un des moteurs les plus puissants de la croissance et du développement mondial", a déclaré le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, cité dans le communiqué. Mais "nous avons la responsabilité de le gérer de manière durable afin de traduire cette expansion en bénéfices réels pour tous les pays", a-t-il ajouté.