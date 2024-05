Le ministre israélien de la Défense qualifie la demande de mandats d'arrêt du procureur de la CPI de «méprisable et ignoble»

"La tentative du procureur de la CPI, Karim Khan, de renverser la situation n'aboutira pas. Le parallèle qu'il a établi entre l'organisation terroriste Hamas et l'État d'Israël est méprisable et ignoble", a déclaré Yoav Gallant dans un communiqué, en référence aux mandats d'arrêt demandés également contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien.

"La tentative du procureur Karim Khan de refuser à l'Etat d'Israël le droit de se défendre et d'assurer la libération des otages retenus à Gaza doit être rejetée explicitement", a poursuivi Yoav Gallant. De hauts responsables israéliens parmi lesquels le président Isaac Herzog ont critiqué la démarche du procureur de la CPI visant Netanyahu et Gallant.

Des mandats aussi contre des dirigeants du Hamas

Karim Khan a annoncé lundi avoir réclamé des mandats d'arrêt contre Netanyahu et Gallant pour des crimes tels que "le fait d'affamer délibérément des civils", "homicide intentionnel" et "extermination et/ou meurtre" en lien avec l'opération israélienne à Gaza.

Le procureur de la CPI a aussi demandé des mandats contre trois hauts responsables du Hamas — Ismaïl Haniyeh, Mohammed Deif et Yahya Sinouar — pour notamment "l'extermination", "le viol et d'autres formes de violence sexuelle" et "la prise d'otages en tant que crime de guerre" liés à l'attaque du mouvement islamiste le 7 octobre en Israël.

La guerre à Gaza a éclaté après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël ce jour-là, qui a fait plus de 1.170 morts, pour la plupart des civils, selon un bilan de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes. Des combattants palestiniens ont également pris 252 personnes en otages au cours de l'attaque, dont 124 sont toujours retenues à Gaza et dont 37 sont mortes selon l'armée.

"Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz"

Deux jours après le déclenchement de la guerre à la suite de l'attaque du Hamas, Yoav Gallant a ordonné un "siège complet" des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza. "Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz — tout est fermé", avait déclaré Yoav Gallant dans un message vidéo le 9 octobre.

La riposte de l'armée israélienne contre le Hamas a fait plus de 35.500 morts à Gaza, pour la plupart des civils, selon les données fournies par le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas. Mardi, l'armée israélienne a indiqué poursuivre ses opérations notamment à Jabaliya (nord de la bande de Gaza), dans le centre ainsi que dans la ville de Rafah, au sud, adossée à la frontière avec l'Egypte.