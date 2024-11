Le «Made in France» a la cote à l'étranger, porté par les JO, selon une étude

Le "Made in France" a la cote dans des pays comme les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne ou l'Italie, particulièrement depuis les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, selon une étude publiée vendredi. Outre "le luxe", la qualité des produits français est largement saluée dans un sondage OpinionWay pour CCI France (Chambre de commerce et d'industrie) publié à l'occasion du 12e salon du "Made in France" MIF Expo, qui se tient à Paris jusqu'à lundi.

Des produits français de qualité

La qualité est même la première raison de leur consommation, sauf en Italie où l'on succombe plutôt à leur "prestige". Pour les Allemands et les Italiens, les produits "les plus emblématiques" du "Made in France" sont les cosmétiques. Les Chinois pensent d'abord à la joaillerie et au textile-maroquinerie, les Américains à l'alimentation, aux vins et aux spiritueux.La quasi-totalité des Chinois interrogés indiquent avoir déjà consommé des produits français (97%), contre 85% pour les Italiens, 76% pour les Allemands et 65% pour les Américains.

Environ trois quarts des personnes interrogées aimeraient "en consommer davantage", et jusqu'à 96% pour les Chinois, voire en consommer "beaucoup plus" pour 52% de ces derniers. Entre 49% et 59% des personnes interrogées souhaiteraient néanmoins "une plus grande diversité" de l'offre française, entre 38% et 56% en avoir davantage dans les magasins, entre 25% et 49% que ces produits soient moins chers. 48% des Chinois voudraient des droits de douane moins élevés. Les Jeux, selon cette enquête réalisée du 10 au 16 octobre auprès d'échantillons représentatifs dans chaque pays, ont donné plus envie de consommer du "Made in France" (de 55% en Allemagne à 88% en Chine) ou de voyager en France (de 59% en Allemagne et aux États-Unis à 89% en Chine).

Les produits français "écologiquement responsables"

Alain Di Crescenzo, président de CCI France, juge que ces résultats "mettent du baume au cœur". Il note auprès de l'AFP l'appétit "étonnant" des Chinois - marché d'1,5 milliard de personnes - pour les produits français, mais constate le bémol d'une présence jugée améliorable. Remarquant qu'entre 20% et 37% seulement des personnes interrogées jugent les produits français "écologiquement responsables", il y voit un point de communication à améliorer.

Il suggère aussi d'utiliser les produits existants comme "chevaux de Troie" pour en exporter d'autres, comme les arts de la table grâce à l'alimentation, ou la parapharmacie grâce aux cosmétiques. M. Di Crescenzo recommande enfin "d'étoffer les réseaux de distribution" pour obtenir une meilleure visibilité des produits français dans les magasins étrangers.