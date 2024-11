Le Hezbollah annonce des tirs de missiles et de drones vers Tel-Aviv et le sud d'Israël

Le Hezbollah libanais, en guerre contre Israël, a annoncé dimanche avoir lancé des attaques de drones et de missiles contre des cibles militaires à Tel-Aviv et dans le sud d'Israël. Faisant état d'une "opération complexe", le mouvement pro-iranien a indiqué avoir tiré une "salve de missiles et un essaim de drones explosifs" vers une cible militaire à Tel-Aviv. Dans un communiqué séparé, il a ajouté avoir lancé des "drones explosifs" vers une base navale à Ashdod, dans le sud d'Israël.

