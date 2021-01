Le guide ultra-sexiste de la "parfaite femme enceinte" selon la mairie de Séoul

En lisant les "conseils", on croirait à une blague. Jusqu'à peu, le gouvernement local de Séoul, capitale de la Corée du Sud, proposait aux femmes enceintes un texte d'accompagnement pour mieux préparer leur accouchement. Des exercices de respiration ou de méditation ? Non, un ramassis de recommandations ultra-sexistes et tout droit sorties d'un autre temps.

"Eviter de causer des désagréments"

"Ne reportez pas les tâches ménagères, le nettoyage, la vaisselle", conseille notamment le guide de la "parfaite femme enceinte" : "Cela vous aidera à maintenir votre poids sans faire d'exercice supplémentaire". Ou encore, pour le jour de l'accouchement, "éviter de causer des désagréments" en s'assurant qu'il y a assez de papier toilette, de dentifrice ou de savon à la maison avant de partir à la maternité".

"Pensez à votre époux à l'approche de la date d'accouchement", détaille l'article, dans la même veine. Les femmes enceintes sont ainsi incitées à préparer quelques repas à l'avance pour leurs maris, peu familiers des arts de la cuisine, mais aussi à s'assurer qu'ils ont assez de sous vêtements, de chaussettes et de chemises propres...

Un texte retiré la semaine dernière

Autant de "conseils" qui ont suscité un tollé à Séoul : une pétition signée par plus de 20.000 personnes demande que soient punis les responsables de ce texte, publié il y a un peu plus d'un an par le gouvernement local. Il a été retiré la semaine dernière, et les autorités se sont engagées à être plus vigilantes à l'avenir.