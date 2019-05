Le cyclone Fani avance vers Calcutta et le Bangladesh, au moins 8 morts

La mégapole indienne de Calcutta se préparait samedi, sous des pluies diluviennes, à l'arrivée du cyclone Fani, le plus puissant dans l'océan Indien depuis des années, qui a fait au moins huit morts et devrait ensuite frapper le Bangladesh voisin.

Déjà huit morts

Le monstre météorologique, avec des vents dépassant 200 km/h, a touché l'est de l'Inde vendredi matin dans l'État d'Odisha (46 millions d'habitants). Il a tué au moins huit personnes - dont un adolescent, écrasé par un arbre, et une femme frappée par des débris de béton - et une autre au Bangladesh, selon l'agence Press Trust of India (PTI). Les autorités de l'Odisha n'ont pu confirmer ce bilan.

#Inde : le #CycloneFani a atterri sur les côtes nord-est, dans l'état d'#Odisha. Cette vidéo a été prise à Puri ce matin. Ses vents moyens (sur 1 minute) étaient estimés à 240 km/h. Le système s'affaiblira lentement tout en remontant vers Calcutta.

Crédit @Asit5pic.twitter.com/pwrujXsX5C — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 3 mai 2019

Le cyclone - arrachant des arbres et coupant l'eau, l'électricité et les communications sur son passage - s'est même fait sentir jusqu'au lointain mont Everest, où des tentes ont été arrachées au Camp 2 à 6.400 mètres d'altitude.

Les habitants de Calcutta et du Bangladesh se préparent

Il s'est ensuite dirigé vers le nord-est, perdant de sa puissance mais continuant à faire des dégâts, en direction de Calcutta, la capitale du Bengale occidental. Habituellement très animée, la ville de 4,5 millions d'habitants était déserte vendredi soir, ses commerces fermés et seuls quelques rares véhicules se risquaient dans les rues. Les commerçants, de leur côté, prenaient leurs précautions en vue de l'arrivée de la tempête.

Au Bangladesh, plus au nord, où la tempête devrait frapper samedi, plus de 4.000 abris anticycloniques ont été ouverts, selon un responsable des secours, Mohammad Hashim. Quelque 400.000 personnes ont aussi été évacuées de villages côtiers bangladais vers des abris en dur. Les autorités ont annoncé la mort d'une femme tuée par un arbre. 14 villages ont été inondés lorsque des digues se sont rompues à cause de la montée des eaux.

L'ordre d'évacuation a également été donné à des centaines de milliers de personnes de l'État indien du Bengale occidental, où les aéroports ont été fermés et les routes et lignes de chemin de fer fermées.

Déjà d'importants dégâts matériels en Inde

Le cyclone a touché terre à Puri, ville indienne côtière de 200.000 habitants célèbre pour son temple de Shree Jagannath, l'un des plus sacrés de l'hindouisme, qui accueille des millions de pèlerins chaque année et a été épargné. "Environ 160 personnes ont été blessées à Puri", a indiqué un responsable des secours, Prabhat Mahapatra.

L'électricité et l'eau ont été coupées dans la plupart des quartiers de la ville et des centaines d'arbres déracinés. Et, selon l'agence PTI, une grue d'un chantier de construction s'est effondrée. Les autorités de l'Odisha tentaient de dégager les routes encombrées d'arbres arrachés et autres débris et de rétablir les communications. Des pylônes électriques sont tombés, des toits ont été arrachés et les fenêtres de bâtiments ont été brisées. Selon les autorités de l'Odisha, l'infrastructure électrique de l'Etat a été détruite par Fani. Les ports ont été fermés mais la marine indienne a envoyé six navires dans la zone.