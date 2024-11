Le Canada n'a plus beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs climatiques

Le temps presse pour le Canada s'il veut respecter ses objectifs climatiques de 2030, a alerté jeudi le commissaire à l'environnement, soulignant que la mise en place des mesures prises par Ottawa se fait "trop lentement".

Des engagements ambitieux, mais des progrès insuffisants

"Les enjeux sont de plus en plus importants chaque année, et la fenêtre d'opportunité pour réduire les émissions et atteindre l'objectif du Canada pour 2030 se referme rapidement", a déclaré Jerry DeMarco, commissaire à l'environnement, lors de la présentation d'un rapport sur la politique climatique du gouvernement.

Lors de l'accord de Paris, le gouvernement de Justin Trudeau s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% à 45% sous les niveaux de 2005 d'ici à 2030. Mais il ne lui reste plus que six ans pour y parvenir, et à ce jour, le pays a seulement réduit ses émissions de 7% en date de 2022.

Le Canada, lanterne rouge du G7 en matière de réduction des GES

Le Canada est d'ailleurs le membre du G7 le moins performant en matière de réduction des GES, a fait valoir le commissaire.

En 2023, le gouvernement fédéral a publié un plan de réduction des GES incluant 149 mesures, mais leur mise en place reste "insuffisante", souligne le rapport. L'audit d'un échantillon de 20 de ces mesures montre que certaines progressent comme prévu, mais plusieurs autres rencontrent des difficultés majeures.

Des obstacles majeurs dans la mise en œuvre des politiques climatiques

L'audit a révélé que neuf mesures sont confrontées à des difficultés et deux à des obstacles majeurs, notamment la proposition de plafonnement des émissions du secteur du gaz pétrolier. Cette mesure, récemment annoncée, a été accueillie avec réticence.

Le Canada, quatrième producteur mondial de pétrole, figure parmi les 10 plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, et l'un des plus grands émetteurs par habitant. L'année dernière, le gouvernement a estimé que ses réductions n'atteindraient que 36,2% d'ici à 2030.

Steven Guilbeault, ministre canadien de l'Environnement, a accepté les recommandations du commissaire tout en déplorant la résistance continue de l'opposition et de plusieurs provinces aux politiques climatiques fédérales. "Nous continuons de progresser dans la mise en œuvre de notre plan", a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que "pour la première fois de son histoire", le Canada a "de bonnes chances d'atteindre ses objectifs pour 2030".