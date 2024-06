Le Canada démantèle un réseau de trafic de migrants vers les Etats-Unis

Les autorités canadiennes ont annoncé jeudi qu'elles avaient démantelé un vaste réseau de trafic de migrants accusé d'avoir acheminé pendant un an des centaines de personnes du Canada vers les États-Unis. Quatre personnes ont été arrêtées et un mandat d'arrêt a été émis pour quatre autres, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a collaboré avec les autorités américaines dans cette enquête.

Certains migrants auraient notamment perdu la vie en tentant de traverser la frontière de nuit

Le réseau faisait payer des milliers de dollars à des migrants, déjà arrivés au Canada, mais venus d'ailleurs, et les aidait à se rendre aux États-Unis en traversant le fleuve frontalier St-Laurent, a précisé la GRC. Les faits se seraient déroulés de juillet 2022 à juin 2023, selon les autorités. Certains migrants auraient notamment perdu la vie en tentant de traverser la frontière de nuit, a souligné la police.

"De nombreux étrangers du monde entier viennent s'établir en Amérique du Nord, désespérément en quête d'une vie meilleure", a déclaré l'inspecteur Etienne Thauvette, d'une unité spéciale de lutte contre la criminalité transfrontalière. "Les réseaux criminels transnationaux exploitent ce désespoir pour profiter de ces hommes, femmes et familles, sans pour autant se soucier de leur bien-être", a-t-il ajouté.

Parmi les suspects âgés de 21 à 51 ans, on compte deux personnes originaires de la communauté autochtone d'Akwesasne, dont le territoire s'étend sur les deux rives du St-Laurent, près de Cornwall, entre la province de l'Ontario et du Québec au Canada et l'État de New York aux États-Unis. En mars 2023, huit personnes, dont deux enfants, ont été retrouvées mortes dans un marais de la réserve d'Akwesasne. Ils appartenaient à deux familles différentes, l'une canado-roumaine et l'autre indienne, et tentaient de se rendre aux États-Unis.