Le Brésilien qui s'est interposé lors l'attaque à Dublin ne se voit pas comme un «héros»

Le livreur brésilien, qualifié de "héros" pour avoir aidé à maîtriser jeudi un assaillant armé d'un couteau à Dublin, soupçonné d'avoir attaqué des enfants devant une école irlandaise, a déclaré samedi à l'AFP avoir agi "comme l'aurait fait n'importe quel parent". Une fillette de cinq ans a été grièvement blessée et est toujours hospitalisée après cette attaque à l'arme blanche. Elle est à l'origine de la pire nuit d'émeutes dans la capitale irlandaise depuis près de 20 ans, qui ont été imputées par les autorités à des agitateurs d'extrême droite.

Elles ont affirmé que des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles les coups de couteau auraient été portés par un "immigré clandestin", sont à l'origine de ces violences, au cours desquelles des véhicules ont été brûlés, des magasins pillés et des policiers attaqués. Caio Benicio, qui travaille pour l'application de livraison de plats à emporter Deliveroo, a utilisé son casque de moto pour frapper "de toutes ses forces" le suspect, qui s'en prenait à une fillette. L'agresseur a été arrêté sur place.

"Je pense que chaque parent aurait fait de même"

L'intervention de Caio Benicio et d'autres passants a été vivement saluée par le premier ministre irlandais Leo Varadkar, qui les a qualifiés de "véritables héros irlandais". Le Brésilien de 43 ans, père d'un garçon de 12 ans et d'une fille de 19 ans, a déclaré à l'AFP qu'il ne se considérait pas vraiment comme un "héros". "J'ai deux enfants, et je pense que chaque parent aurait fait de même", a-t-il estimé.

Caio Benicio s'est toutefois ému d'avoir été félicité pour son courage par de nombreux Irlandais, ainsi que par ses enfants : "C'est agréable de les rendre fiers". Un jeune Français de 17 ans, apprenti cuisinier en stage à Dublin, a également aidé à désarmer l'agresseur. Légèrement blessé à la main et au visage, il a reçu un appel du président français Emmanuel Macron vendredi pour le féliciter pour sa bravoure. Selon Caio Benicio, les émeutes survenues après l'attaque au couteau, qui ont rassemblé près de 500 personnes et témoignent de la montée en puissance d'un sentiment anti-immigration en Irlande, n'ont "aucun sens".

"Ils visaient les immigrés, je suis moi-même un immigré et je suis celui qui a aidé", a-t-il commenté. "Je pense qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes qui ne savent même pas ce qu'elles font, pour qui elles se battent", a ajouté le Brésilien.