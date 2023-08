«Le 30 août 2023, journée mémorable pour le Gabon» : de Libreville à Paris, scènes de joie après le coup d'État

Depuis la destitution d'Ali Bongo, mardi soir, des scènes de liesses ont éclaté au Gabon, de Libreville à Port-Gentil. À Paris, aux abords de l'ambassade, une cinquantaine de Franco-gabonais se sont réunis spontanément quelques heures plus tard pour exprimer leur joie, même à des milliers de kilomètres. Europe 1 est allée à leur rencontre.

"Les Bongo ont opprimé le Gabon pendant une soixantaine d'années"

Partout, des larmes, des drapeaux vert jaune bleu... Loïc, président de l'association des Gabonais de Rouen, a fait plusieurs centaines de kilomètres "avec des amis, pour fêter cette victoire de la liberté du Gabon. Aujourd'hui, on célèbre la fin des Bongo. Ce sont des personnes qui ont opprimé le Gabon pendant une soixantaine d'années. Le 30 août 2023 est une journée mémorable pour le Gabon", se réjouit-il.

Un coup d'État militaire, certes, mais ici synonyme de possible restructuration du pays. Alors ce jeudi, Renan trinque au champagne, lui qui avait fui le Gabon à contrecœur pour trouver du travail. "Nous, Gabonais, on va éviter d'errer dans le monde, on se dit : pourquoi pas retourner chez nous ?"

"Que le choix du peuple soit respecté"

À l'écart de la musique, Jordan sourit timidement et pense déjà à la suite. "Que les militaires partent dans les casernes et que les hommes politiques reprennent le pouvoir, mais qu'ils soient choisis librement par le peuple, et que la voix du peuple soit respectée", espère-t-il.

Mais en attendant, la voix du peuple est celle qui émane de ces scènes de liesse, de ces chants de joie. Les mêmes, de Libreville à Paris.