L'avancée russe «stoppée», pas besoin de troupes étrangères «tant que l'Ukraine tient», affirme Volodymyr Zelensky

"Je peux vous donner l'information fraîche : la situation est bien meilleure que durant les trois derniers mois", a assuré Volodymyr Zelensky, dans une interview à la chaîne de télévision française BFMTV et au quotidien Le Monde, contredisant de nombreuses évaluations récentes de la campagne militaire russe en Ukraine. L'avancée russe "se poursuivait dans l'Est du pays, aujourd'hui notre commandement, nos militaires (l') ont arrêtée", a-t-il estimé, selon la traduction de ses propos par un interprète de BFMTV.

"Tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français"

"Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine", par ailleurs, a poursuivi le président ukrainien, assurant que l'envoi de troupes étrangères n'était pour l'heure pas nécessaire Le 26 février, Emmanuel Macron avait affirmé que l'envoi en Ukraine, à l'avenir, de troupes ne devait pas "être exclu", au nom d'une "ambiguïté stratégique", suscitant une intense controverse en Europe. Volodymyr Zelensky a toutefois plaidé pour l'envoi de "personnel technique" pour "la coproduction" de canons Caesar français ou de chars Leopard allemand et pour "l'entraînement".

"Le fait que (Emmanuel Macron) ait dit qu'on ne puisse rien exclure, je pense que (...) c'est lié à Poutine, car tant que l'Ukraine est là, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français", a réagi Volodymyr Zelensky. "Mais si Poutine parvient à aller attaquer un autre pays de l'Otan, eh bien ce sont des pays de l'Otan qui seraient amenés à décider comment, en quelle quantité, devraient être envoyés ou pas leur armée", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron "veut seulement que (...) l'Ukraine ne se retrouve pas seule", "il voulait avoir une sorte d'union autour de l'Ukraine et je n'y vois aucun risque", a encore affirmé le chef de l'État ukrainien. "Plus de 1000 kilomètres" de lignes défensives sont construites ou en cours de construction sur le front en Ukraine, a-t-il encore déclaré.

"Vous devez savoir que lorsque nous parlons des fortifications, il s'agit d'un processus constant, nous ne parlons pas de kilomètres ou pas des centaines de kilomètres, mais de plus de 1000 kilomètres de construction. Il s'agit par conséquent d'une tâche très complexe", a-t-il assuré, mentionnant "trois lignes de défense" déjà "construites" contre les forces russes, dans l'Est, le sud et le Nord de l'Ukraine. Dans son discours vidéo quotidien lundi soir, Volodymyr Zelensky a cette fois évoqué le chiffre de "2.000 km de travaux pour renforcer les fortifications existantes et en créer de nouvelles".