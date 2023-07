L'armée russe dit avoir frappé un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro

L'ESSENTIEL

L'armée russe a affirmé samedi avoir frappé la veille un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, où un missile a notamment touché un immeuble d'habitation, faisant neuf blessés. "Dans la soirée du 28 juillet, les forces armées russes ont frappé avec des armes de haute précision le centre de commandement des forces ukrainiennes à Dnipro. La cible a été touchée, l'objectif de la frappe atteint", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Volodymyr Zelensky a annoncé samedi s'être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmout.

Un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro frappé par l'armée russe

Selon le même communiqué, l'armée russe poursuit ses "opérations offensives" dans la région de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, où Moscou a affirmé avoir avancé de quelques kilomètres ces dernières semaines. Selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, le bilan définitif de la frappe ayant touché Dnipro est de neuf blessés, parmi lesquels deux enfants. "Aucun d'entre eux n'a été gravement blessé", a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Selon Mikola Loukachouk, le président du conseil régional de Dnipropetrovsk, qui s'exprimait aussi sur Telegram, personne n'habitait dans le complexe résidentiel touché.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ajouté que le bâtiment des services de sécurité ukrainiens à Dnipro avait également été atteint par cette frappe russe. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias ukrainiens montraient les derniers étages d'un complexe résidentiel en partie éventrés et fumants, tandis que la cour était jonchée de débris.

Zelensky visite les positions des forces spéciales ukrainiennes près de Bakhmout

Volodymyr Zelensky a annoncé samedi s'être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. "Vers Bakhmout, positions avancées des forces d'opération spéciales. Aujourd'hui, je suis ici pour féliciter nos soldats pour leur jour professionnel et rendre hommage à leur force", a-t-il indiqué sur Telegram. Le président ukrainien précise ne pas avoir le droit de dévoiler les opérations actuelles des forces spéciales mais a salué leur travail "vraiment héroïque".

Il a également partagé deux vidéos, l'une le montrant remettant des récompenses aux soldats de l'armée ukrainienne et l'autre durant un arrêt dans une station-service, faisant des selfies avec des soldats. L'Ukraine a entamé début juin sa contre-offensive, annoncée de longue date mais qui se heurte aux défenses russes solidement retranchées et dont les résultats sont pour l'instant modestes. Dans la région de Bakhmout, une ville ukrainienne capturée en mai par la Russie après des mois d'un siège ravageur, l'armée ukrainienne a toutefois annoncé avoir avancé ces dernières semaines et menacer les forces russes présentes dans la ville.