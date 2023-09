Lampedusa : le point sur la situation de l'île après les arrivées record de cette semaine

La situation continue d'empirer sur l'île de Lampedusa. Depuis le début de la semaine, ce sont près de 8.000 migrants, venant d'Afrique, qui ont débarqué sur l'île. Le centre d'accueil, d'une capacité d'accueil maximal de 300 à 400 personnes, est totalement saturé. De nombreuses personnes se sont échappées de ce centre pour aller demander de l'aide aux habitants, pour un peu d'eau ou de nourriture. Un sentiment d'exaspération se fait ressentir sur l'île.

>> À ÉCOUTER - Afflux record de migrants sur l'île italienne de Lampedusa

"Nous avons besoin de l'engagement de l'Europe"

"La situation est si dramatique ici, qu'elle a fait entrer en crise tout notre système." Des mots forts prononcés par le maire de l'île, Filippo Mannino à la télévision italienne. Il demande "l'engagement de toute l'Europe" pour mettre en place une "vaste opération de secours à travers toute la Méditerranée". Les habitants et les associations font leur maximum pour venir en aide aux hommes et aux femmes qui arrivent. Nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous sommes déjà en train de faire", se lamente le maire.

L'objectif des migrants n'est pas de rester sur l'île, il est bel et bien de rejoindre le continent. C'est pour cela qu'ils se précipitent au port pour tenter de monter à bord des bateaux mobilisés pour l'évacuation. Pour les autorités, leur objectif est de procéder à l'évacuation de tous les migrants, une tâche qui va s'avérer tous les jours de plus en plus compliquée, en raison des conditions météos clémentes, des centaines de personnes continuent quand même de débarquer à Lampedusa.