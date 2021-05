L’ambassadeur d’Israël en France accuse le Hamas de "l'un des crimes de guerre les plus abjects du 21e siècle"

INTERVIEW

L'escalade militaire entre le Hamas et Israël se poursuit mercredi matin avec de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, après une pluie de roquettes lancées par le mouvement islamiste vers plusieurs villes israéliennes, dont la métropole Tel-Aviv. Dans la nuit, l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné Israël et réitéré son soutien aux Palestiniens. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, a quant à lui déclaré qu'Israël et le mouvement islamiste Hamas se dirigent vers une "guerre à grande échelle".

Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France, était l'invité d'Europe 1 mercredi. En réaction aux tirs de la nuit, il accuse le Hamas de "l'un des crimes de guerre les plus abjects du 21e siècle".

Les tensions meurtrières, nées en partie de la menace d'expulsions visant des Palestiniens de Jérusalem-Est au profit de colons israéliens, ont dégénéré d'abord en heurts puis en tirs de roquettes du Hamas vers l'Etat hébreu et en frappes de Tsahal contre la bande de Gaza et n'ont fait que s'accentuer.