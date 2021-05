Israël et le Hamas se dirigent vers une "guerre à grande échelle" selon un émissaire de l'ONU

Israël et le mouvement islamiste Hamas se dirigent vers une "guerre à grande échelle", a prévenu mardi soir l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, appelant les parties à mettre fin "immédiatement" aux affrontements. "Cessez immédiatement les tirs. Cette escalade se dirige vers une guerre à grande échelle. Les chefs de tous les camps doivent s'engager vers une désescalade. Une guerre à Gaza serait dévastatrice et ce sont les gens ordinaires qui en paieraient le prix", a tweeté Tor Wennesland.

Une nouvelle réunion d'urgence

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi une nouvelle réunion en urgence sur le conflit opposant Israël et les Palestiniens, la deuxième en trois jours, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques. La nouvelle session à huis clos a été demandée par la Tunisie, la Norvège et la Chine. La première réunion lundi, demandée par Tunis, s'était soldée sans aucune déclaration commune du Conseil en raison de réticences des Etats-Unis à adopter un texte "à ce stade".

Ce n'est "que le début" d'une campagne militaire selon le ministre de la Défense

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a prévenu mardi soir que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza n'étaient "que le début" d'une campagne de l'armée israélienne qui a encore "beaucoup de cibles dans le viseur" afin d'affaiblir le mouvement islamiste armé Hamas, qui contrôle ce territoire palestinien et qui a lancé depuis lundi des centaines de roquettes sur Israël. "Aucun pays souverain n'accepterait qu'on tire sur sa population, nous non plus nous ne l'acceptons pas", a-t-il affirmé, après la mort mardi de trois personnes en Israël dans des frappes de roquettes tirées depuis Gaza.

La branche armée du Hamas a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de la métropole de Tel-Aviv en représailles à la destruction, plus tôt dans la soirée, par l'aviation israélienne d'un édifice d'une douzaine d'étages à Gaza, dans lequel des cadres du mouvement avaient leurs bureaux. "Si (Israël) veut une escalade, la résistance est prête et si (Israël) veut arrêter nous sommes prêts aussi", a déclaré mardi soir Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, dans une allocution télévisée.

30 morts palestiniens depuis lundi

Les raids israéliens sur Gaza ont fait 30 morts palestiniens depuis lundi soir. Le chef du Hamas a aussi appelé les forces de l'ordre israéliennes à se retirer de l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, dont elles contrôlent les accès.

La flambée de violences entre le Hamas et Israël fait suite à plusieurs jours de heurts à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville illégalement occupé et annexé par Israël, selon le droit international. Ces affrontements ont fait des centaines de blessés en plusieurs jours.