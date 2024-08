La suspension des vols Air France et Transavia vers Beyrouth prolongée au moins jusqu'au 8 août inclus

Les compagnies aériennes Air France et Transavia France prolongent à nouveau la suspension de leurs liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth jusqu'au jeudi 8 août inclus, en raison de la situation géopolitique au Liban, a fait savoir mardi Air France à l'AFP.

Les vols entre Paris et Tel-Aviv continuent en revanche d'être "assurés normalement"

La reprise des opérations interrompues depuis le 29 juillet "sera soumise à une nouvelle évaluation de la situation sur place", indique la compagnie aérienne française, en précisant que cette "décision s'applique aussi à Transavia France".

Outre Air France et Transavia, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la capitale libanaise, sur fond de crainte d'une escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah, à l'instar du groupe allemand Lufthansa, qui a interrompu ses vols vers Beyrouth jusqu'au 12 août. Les vols entre Paris et Tel-Aviv continuent en revanche d'être "assurés normalement", indique Air France, contrairement à d'autres compagnies aériennes qui les ont interrompus.