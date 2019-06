La solution à deux Etats, seule issue au conflit israélo-palestinien pour Berlin

L'Allemagne a réaffirmé dimanche à Amman que la solution dite "à deux Etats", israélien et palestinien, était la "seule solution" pour mettre fin à ce long conflit, à l'approche d'une divulgation d'un plan de paix américain controversé. "La question palestinienne était au cœur de nos discussions", a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Aymane Safadi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand Heiko Maas.

"Nous sommes toujours d'accord sur le fait qu'une solution à deux Etats à travers des négociations est la seule solution", a poursuivi le haut diplomate allemand. Aucune date n'a été fixée pour la présentation du plan de paix israélo-palestinien préparé et annoncé de longue date par Washington. Les Etats-Unis ont toutefois prévu de présenter fin juin à Bahreïn le volet économique de cette initiative.

Des mesures pro-israéliennes dénoncées par la Palestine

Fin mai, le gendre et conseiller du président Trump, Jared Kushner, en tournée régionale pour promouvoir le plan, a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie. Promettant des idées nouvelles, Jared Kushner refuse de parler de la solution dite "à deux Etats", pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis des décennies.

Dans une interview samedi dans le New York Times, l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a lui estimé que l'Etat hébreu avait "le droit de conserver une partie de, mais pas toute, la Cisjordanie", territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Les Palestiniens ont de leur côté d'ores et déjà rejeté le plan américain tant l'administration de Donald Trump s'est discréditée, selon eux, par ses mesures foncièrement pro-israéliennes, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël fin 2017.

Près de 2,2 millions de réfugiés palestiniens

Les ministres jordaniens et allemands ont par ailleurs souligné l'importance de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), précisant qu'ils continueraient à soutenir cette agence, qui a récemment rejeté l'appel américain à son démantèlement. En 2018, les Etats-Unis avaient annoncé mettre fin à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars, estimant que l'Unrwa avait fait son temps, 70 ans après la création d'Israël.

Pays allié des Etats-Unis, la Jordanie est le gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem et accueille, selon l'ONU, près de 2,2 millions de réfugiés palestiniens sur une population de 6,6 millions. Heiko Maas a également annoncé un prêt sans condition de 100 millions de dollars de l'Allemagne à la Jordanie, en proie à des difficultés économiques chronique.