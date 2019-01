La sénatrice démocrate Kamala Harris candidate à la Maison-Blanche

La sénatrice américaine Kamala Harris a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, rejoignant le groupe croissant des prétendants démocrates souhaitant empêcher Donald Trump d'accéder à un second mandat. "Le futur de notre pays dépend de vous et de millions d'autres personnes élevant nos voix pour défendre les valeurs américaines", a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Twitter. "C'est pourquoi je suis candidate pour devenir présidente des Etats-Unis."

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHApic.twitter.com/otf2ez7t1p