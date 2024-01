La Russie dit avoir abattu des missiles ukrainiens visant la Crimée

La Russie a affirmé samedi avoir abattu quatre missiles ukrainiens visant la Crimée annexée, dans un contexte de multiplication des frappes meurtrières de part et d'autre depuis fin décembre. "La défense antiaérienne a intercepté et détruit quatre missiles ukrainiens au-dessus de la péninsule de Crimée", a déclaré le ministère russe de la Défense.

De son côté, Kiev a affirmé avoir frappé la base aérienne de Saki dans l'Ouest de la péninsule. "Aérodrome de Saki ! Tous les objectifs ont été touchés", a déclaré sur les réseaux sociaux le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Olechtchouk.

61 morts depuis fin décembre

La Russie avait déjà affirmé jeudi avoir repoussé une attaque de dix missiles ukrainiens visant la Crimée, un territoire important pour la logistique des forces russes qui occupent une partie du sud de l'Ukraine. Les débris de cette attaque ont fait un blessé.

À Golivka, ville sous contrôle de Moscou dans l'Est de l'Ukraine, des bombardements ukrainiens ont fait samedi un mort et deux blessés, a rapporté sur Telegram le maire Ivan Prikhodko. Les frappes se multiplient de part et d'autres ces derniers jours, alors que le conflit dure depuis près de deux ans.

La Russie a massivement bombardé des villes ukrainiennes à deux reprises depuis fin décembre : vendredi (55 morts) et mardi (six morts). L'Ukraine a pour sa part visé à de multiples reprises la ville russe de Belgorod, à 50 km de la frontière, dont lors d'une attaque sans précédent samedi dernier, qui a fait 25 morts. Ces attaques ont également fait des centaines de blessés.