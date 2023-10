La Russie annonce le rapatriement de Syrie de 34 enfants de jihadistes du groupe État Islamique

La Russie a annoncé dimanche le rapatriement de Syrie de 34 enfants de jihadistes du groupe État islamique (EI), en collaboration avec les autorités syriennes et kurdes sur place. "Des enfants russes dans leur patrie", s'est félicitée sur Telegram la commissaire russe à l'enfance, Maria Lvova-Belova, visée par ailleurs par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour "déportation illégale" de mineurs ukrainiens.

Des enfants âges de "4 à 16 ans" rapatriés de Syrie

"Ils sont 34, âgés de quatre à 16 ans", a précisé la responsable, accompagnant son message de photos d'enfants aux mains de plusieurs adultes, à proximité et à l'intérieur d'un avion aux couleurs de la Russie. Dans son message sur les réseaux sociaux, Maria Lvova-Belova a dit remercier "les dirigeants" syriens "pour leur soutien" et "la partie kurde" pour "sa coopération humanitaire". "Les bébés et les adolescents qui vivaient dans les camps de réfugiés de la région du Trans-Euphrate sont rendus à leurs parents", s'est-elle réjouie.

>> LIRE AUSSI - Paris a rapatrié 10 femmes et 25 enfants des camps de prisonniers jihadistes en Syrie

"Nous poursuivrons ce travail : les documents pour le retour de 150 autres enfants sont prêts", a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails. Ces dernières années, les rapatriements de femmes et d'enfants ont eu lieu au compte-gouttes face à la réticence des pays étrangers, notamment occidentaux, d'accueillir des personnes affiliées à l'État Islamique. La Russie, elle, avait décidé en 2017 le rapatriement systématique des enfants de jihadistes. Près de 4.500 Russes, notamment originaires du Caucase, ont combattu aux côtés de l'État Islamique, et la Russie a été parmi les premiers pays à organiser des rapatriements depuis la Syrie et l'Irak voisin.