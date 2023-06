Ukraine : la Russie abandonne les poursuites contre Wagner et veut récupérer ses armes

L'ESSENTIEL

Dans un discours lundi soir où il est apparu en colère, le président russe Vladimir Poutine, confronté à sa pire crise depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 20 ans, s'était félicité d'avoir évité une "effusion de sang" lors de cette rébellion qui a fait trembler le Kremlin vendredi et samedi, en marge du conflit en Ukraine. Tout en dénonçant une "trahison", Vladimir Poutine a assuré que les combattants de Wagner pouvaient rentrer chez eux, intégrer l'armée régulière ou se rendre en Biélorussie, dont le dirigeant Alexandre Loukachenko a servi de médiateur. Certains analystes ont vu dans cette clémence inhabituelle un aveu de faiblesse.

Les informations à suivre : - Les armes lourdes de Wagner pourraient être transférées à l'armée russe - Loukachenko dit que les tensions entre Wagner et l'armée russe ont été mal gérées - La Russie a commis un crime de guerre en exécutant sommairement 77 détenus civils, selon l'ONU

Le résultat d'une mauvaise gestion des rivalités entre Wagner et l'armée russe

Alexandre Loukachenko, justement, a estimé mardi que la rébellion était le résultat d'une mauvaise gestion des rivalités entre Wagner et l'armée russe qui n'ont cessé de croître ces derniers mois. Une critique implicite de Vladimir Poutine. "La situation nous a échappé, puis nous avons pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s'est pas résolu", a déclaré Alexandre Loukachenko à des journalistes. "Il n'y a pas de héros dans cette histoire", a-t-il déploré.

Comme pour tourner la page de cet épisode, le ministère russe de la Défense a affirmé mardi que "des préparatifs sont en cours pour le transfert des équipements militaires lourds de Wagner aux unités actives des forces armées" régulières. Une telle mesure reviendrait à neutraliser dans les faits le groupe Wagner, dont le dirigeant affirme pourtant avoir lancé sa révolte pour "sauver" cette organisation menacée d'être absorbée par l'armée le 1er juillet.

Loukachenko estime que la Biélorussie bénéficiera de l'"expérience" des combattants de Wagner

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a estimé mardi que son pays bénéficiera de l'"expérience" des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, qu'il a accepté d'accueillir dans le cadre de l'accord ayant mis fin à leur rébellion en Russie. "Si leurs commandants viennent chez nous et nous aident... (C'est de) l'expérience. Ils sont en première ligne, ce sont des unités d'assaut. Ils nous expliqueront ce qui compte à l'heure actuelle" sur le plan militaire, a déclaré Alexandre Loukachenko, cité dans un communiqué de la présidence bélarusse.

Où est Prigojine ?

Evguéni Prigojine, milliardaire, n'est pas réapparu en public depuis la fin de la révolte samedi soir. Dans un enregistrement audio lundi, il s'est défendu d'avoir voulu "renverser le pouvoir". Certains médias bélarusses ont rapporté qu'un jet privé appartenant à Evguéni Prigojine avait atterri mardi matin au Bélarus, mais ni l'intéressé, ni les autorités n'ont confirmé.

Signe en tout cas qu'un accord semble bien avoir été trouvé entre Evguéni Prigojine et le Kremlin, les services de sécurité (FSB) ont annoncé mardi l'abandon des poursuites contre Wagner pour "mutinerie armée". Il a été établi que les participants à la mutinerie "ont mis fin à leurs actions visant directement à commettre un crime", a indiqué le FSB dans un communiqué. Compte tenu de ce fait et d'"autres circonstances" non précisées, "l'abandon des poursuites a été décidé", a ajouté la même source.

Cette mansuétude - alors que Vladimir Poutine a lui-même reconnu lundi soir que des pilotes de l'armée russe avaient été tués par les mutins - contraste avec l'implacable répression visant opposants et anonymes dénonçant l'offensive militaire en Ukraine.

La rébellion avortée du groupe Wagner a mis en lumière les faiblesses du régime de Poutine

Pour nombre d'analystes, la rébellion avortée du groupe Wagner a mis en lumière des faiblesses du régime de Vladimir Poutine et de son armée face à des hommes lourdement armés qui ont pris le contrôle de sites militaires et avalé plusieurs centaines de kilomètres en direction de Moscou en une journée.

Signe d'inquiétude, Alexandre Loukachenko a indiqué mardi qu'il avait ordonné à son armée de se tenir "prête au combat" lorsque la rébellion a éclaté. Certains analystes estiment aussi qu'elle pourrait affaiblir les forces russes en Ukraine et profiter à Kiev dans sa contre-offensive.

Malgré le choc suscité, les autorités russes se sont efforcées tout au long de la journée de lundi de donner une image de normalité dans le pays, levant les mesures de sécurité qui avaient été instaurées à Moscou et dans plusieurs régions.

La Russie a commis un crime de guerre en exécutant sommairement 77 détenus civils

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'ONU a recensé 77 exécutions sommaires de civils détenus arbitrairement par la Russie dans les territoires qu'elle occupe, ce qui relève du crime de guerre, selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. "C'est un crime de guerre et une violation flagrante du droit humanitaire international", a souligné Matilda Bogner, responsable du bureau Ukraine du Haut-Commissariat lors d'un point de presse. Il y a sans doute eu plus d'exécutions sommaires de détenus civils par la Russie que celles sur lesquelles elle a pu enquêter mais "nous ne pensons pas qu'il y en a beaucoup plus", a-t-elle déclaré en direct d'Ukraine par liaison vidéo.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a aussi recensé 864 cas de détention arbitraire par les forces armées russes, les forces de l'ordre et les autorités pénitentiaires qui "se sont livrées à des actes de torture et de mauvais traitements généralisés à l'encontre de détenus civils". Le rapport établi par le bureau du Haut-Commissariat en Ukraine et présenté mardi à Genève porte sur la période allant du 24 février 2022 --date du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie-- jusqu'au 23 mai 2023. Au total le rapport documente plus de 900 cas de détention arbitraire de civils, dont des enfants et des personnes âgées. "La grande majorité de ces cas ont été perpétrés par la Fédération de Russie", précise le texte.