La reine Elizabeth II est morte de «vieillesse», selon son certificat de décès

La reine Elizabeth II est morte de "vieillesse", le 8 septembre à l'âge de 96 ans, selon son certificat de décès rendu public jeudi.

Après 70 ans de règne, Elizabeth II est décédée à 15H10 (14H10 GMT), d'après ce document publié par les Archives nationales d'Ecosse. La souveraine s'est éteinte dans sa résidence privée de Balmoral. La reine Elizabeth II aura régné pendant plus de 70 ans – un record – et vu passer pas moins de 16 Premiers ministres. Une vie de monarque hors normes.

Son fils Charles lui succède

A la seconde où la reine meurt, l'ordre de succession au trône s'enclenche : à 73 ans, Charles devient roi du Royaume-Uni. Le protocole veut que les funérailles se tiennent 10 jours après la mort de la reine. Elles ont ainsi eu lieu le 19 septembre.

Désormais, l'hymne "God Save the King" retentit à la plage du célèbre "God Save the Queen". De nouveaux timbres, de nouveaux passeports et une nouvelle monnaie.