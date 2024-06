La police israélienne annonce la mort d'un agent dans l'opération pour libérer des otages à Gaza

La police israélienne a annoncé samedi la mort d'un de ses agents au cours de l'opération militaire ayant permis de libérer quatre otages dans le centre de la bande de Gaza.

"La police israélienne et la police aux frontières annoncent avec beaucoup de tristesse et de chagrin le décès de l'agent Arnon Zmora (...) qui a été blessé mortellement dans l'opération pour le retour des otages ce matin à Gaza", a écrit la police dans un communiqué. Un peu plus tôt, le porte-parole de l'armée israélienne avait évoqué un blessé grave au cours de cette opération.

