La police de Los Angeles ouvre une enquête sur des tracts antisémites

La police de Los Angeles a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête après la découverte de tracts antisémites en différents points de la ville, dont certains apposés près d'établissements scolaires.

"La différence entre les drogués au crack et les juifs". Certains de ces tracts comparaient notamment le nazisme avec le sionisme et l'Etat israélien. "Est-ce un symbole de haine?", interrogeait ainsi l'un des tracts portant une croix gammée nazie, avant de poser la question "et ça?" au-dessus d'une étoile de David, symbole de la religion juive. Un autre feuillet demandait "la différence entre les drogués au crack et les juifs".

On ignore avec précision quand ces tracts ont été affichés, mais au moins cinq d'entre eux ont été retrouvés lundi matin dans le nord-ouest de Los Angeles, aux abords d'un lycée, et un autre près d'une école élémentaire. "La police de Los Angeles a eu connaissance de plusieurs affiches insultantes trouvées en différents points de la vallée de San Fernando", indique dans un communiqué la police de Los Angeles, qualifiant ces faits d'"acte motivé par la haine de l'autre".

Les actes antisémites en hausse. Des tracts similaires avaient déjà fait leur apparition la semaine dernière près du lycée de Newport Harbor, à environ 60 km au sud de Los Angeles. Début mars, certains élèves de l'établissement et de lycées voisins s'étaient pris en photo en train de faire le salut nazi à côté d'une croix gammée réalisée avec des gobelets en plastique lors d'une fête, provoquant un tollé dans leur établissement et leur communauté.

Selon l'ONG américaine Anti-Defamation League, qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les actes antisémites ont augmenté de 57% en 2017 par rapport à l'année précédente. Selon une analyse distincte du FBI, les crimes à l'encontre des juifs ont bondi de 37% sur la même période.