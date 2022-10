La Nouvelle-Zélande à la recherche de candidats pour protéger les kiwis

Survoler la Nouvelle-Zélande en hélicoptère pour sauver un oiseau menacé d'extinction : les autorités néo-zélandaises désespèrent de trouver des candidats pour ce job "de rêve".

Le ministère de la Conservation de la petite ville de Haast, perchée à l'ouest du parc national du Mont Aspiring, n'a reçu jusqu'à présent que trois candidatures pour ce poste de superviseur de la biodiversité, a déclaré le responsable Wayne Costello.

"L'objectif principal est de diriger une équipe chargée de sauver l'espèce de kiwi la plus rare de Nouvelle-Zélande, le Haast tokoeka", explique Wayne Costello. Le poste implique de patrouiller dans des paysages spectaculaires et de s'occuper de kiwis - un oiseau néo-zélandais incapable de voler - de pingouins et de lézards.

"La côte ouest est un monde de rêve pour les amateurs de plein air", affirme Wayne Costello, qui reconnaît cependant que malgré la "beauté exceptionnelle" des imposantes montagnes qui flanquent Haast et sa région, le poste a ses inconvénients. "C'est assez isolé", admet-il: le supermarché le plus proche est à deux heures de route, l'hôpital à quatre heures de route.

Seulement 500 individus

De plus, ce kiwi, timide et "très nerveux", a une population d'environ 500 individus et il n'est pas facile de les retrouver. "Certains des endroits où il faut se rendre sont en jet boat, ou assez souvent en hélicoptère car c'est un territoire assez éloigné et difficile".

Malgré le manque d'intérêt, Wayne Costello garde espoir et a décidé de prolonger la période de candidature de trois semaines supplémentaires.