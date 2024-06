La libération des otages est la priorité d'Israël, selon son ministre de la Défense

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, en visite à Washington, s'est engagé lundi à tout faire pour le retour des otages de Gaza et a appelé à une coopération étroite avec les Etats-Unis, après les tensions de ces dernières semaines. Yoav Gallant a rencontré le chef de la CIA, Bill Burns, principal responsable américain des négociations visant à obtenir un cessez-le-feu et à libérer les otages retenus par le Hamas. Il s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d'Etat, Antony Blinken.

"Je voudrais insister sur le fait que l'engagement premier d'Israël est de rendre les otages, sans exception, à leurs familles et à leurs foyers", a déclaré M. Gallant avant d'entamer ses réunions. "Nous continuerons à faire tous les efforts possibles pour les ramener chez eux", a-t-il ajouté. Il n'a fait aucun autre commentaire à sa sortie de la réunion de plus de deux heures avec M. Blinken, alors que plusieurs dizaines de manifestants propalestiniens massés devant le département d'Etat scandaient "criminel de guerre".

Un contexte de manifestations régulières

La visite de M. Gallant à Washington intervient après une semaine de tensions entre Israël et Washington à propos de la livraison d'armes, sur fond de désastre humanitaire à Gaza. Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que la phase "intense" des combats était "sur le point de se terminer" à Rafah, dans le sud du territoire assiégé. Les propos de Yoav Gallant surviennent également dans un contexte de manifestations régulières à Tel Aviv contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, réclamant des élections anticipées.

Ces dernières semaines, des dizaines de milliers d'Israéliens protestent contre la gestion de la guerre à Gaza et l'incapacité du Premier ministre à négocier la libération d'otages. "L'alliance entre Israël et les Etats-Unis (...) est extrêmement importante", a encore affirmé M. Gallant, ajoutant que les liens avec Washington "sont l'élément le plus important pour notre avenir du point de vue de la sécurité". Le ministre israélien de la Défense doit également rencontrer des responsables à la Maison Blanche et s'entretenir mardi avec son homologue américain Lloyd Austin.

M. Netanyahu, qui doit prononcer un discours en juillet devant le Congrès américain, a déclaré dimanche, lors d'une réunion du cabinet, qu'il y avait eu une "chute spectaculaire de la fourniture" d'armes américaines il y a environ quatre mois. "Je ne comprends pas du tout le sens de ce commentaire", a réagi lundi le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, interrogé à ce sujet et rappelant que Washington avait mis en suspens une seule cargaison d'armes.

Washington entend profiter de ces réunions avec le ministre israélien pour presser Israël à propos des arrangements à plus long terme après la fin des combats dans la bande de Gaza. "Nous ne voulons pas voir à Rafah ce que nous avons vu dans la ville de Gaza et à Khan Younès, c'est-à-dire la fin des opérations de combat majeures et le début de la reprise du contrôle par le Hamas", a-t-il déclaré, faisant référence à deux autres grandes villes ciblées par Israël au début de la guerre provoquée par l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël.