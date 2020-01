"La justice se penche sur un prédateur" : le procès d’Harvey Weinstein s’est ouvert à New York

REPORTAGE

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche pour le mouvement #MeToo. Le procès du producteur Harvey Weinstein, ancien magnat d’Hollywood accusé d’agressions sexuelles par des dizaines de femmes, s’est ouvert lundi à New York. Celui qui autrefois se pavanait sur les tapis rouges, est arrivé appuyé sur un déambulateur, entouré de ses avocats.

Récemment opéré du dos, l’ancien producteur a péniblement monté quelques marches pour entrer dans la cour suprême de l’État de New York. Harvey Weinstein, sous le feu des appareils photos et des caméras du monde entier, était également observé avec attention par certaines de ses accusatrices, dont les actrices Rosanna Arquette et Rose McGowen.

La lettre vibrante de Rosanna Arquette

Rosanna Arquette, qui affirme avoir été violée par l’ancien magnat d’Hollywood, a lu une lettre face au tribunal. "Cher Harvey, aujourd’hui la justice se penche sur un super prédateur : toi. Je suis ici pour me tenir aux côtés des autres femmes que tu as blessées. Qu’on soit parvenu à ce moment de justice est bouleversant. Ce procès a une telle signification, aujourd’hui c’est un jour pour nous", a déclaré l’actrice, dans un discours vibrant.

Au tribunal, c’était un jour pour la procédure, avec une audience technique d’à peine une heure et demie. La sélection des jurés, une tâche ardue, débutera mardi et pourrait prendre deux semaines. Ensuite seulement, le procès tant attendu pourra vraiment commencer.