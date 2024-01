La France recommande de «différer» les déplacements en Equateur

La France demande à ses ressortissants qui envisageraient de se rendre en Equateur de "différer leurs projets", selon le site du ministère des Affaires étrangères. Le président équatorien a reconnu un "conflit armé interne" dans son pays marqué ces jours derniers par des actions spectaculaires, comme l'évasion de plusieurs chefs de gangs, l'enlèvement de policiers et une prise d'otages en direct à la télévision.

L'état d'urgence décrété lundi

L'état d'urgence a été décrété lundi et le président Daniel Noboa a ordonné "la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale". "Dans ces conditions, les Français envisageant un voyage en Equateur dans les prochains jours sont invités à différer leurs projets dans toute la mesure du possible", recommande le site du ministère mis à jour mardi. Les États-Unis se sont dits mardi "extrêmement préoccupés" par les violences qui ont déjà fait dix morts en Equateur.

Dans ce pays d'Amérique du Sud, miné par la guerre des gangs et le trafic de drogues, la Chine a suspendu mercredi l'accueil du public à son ambassade.