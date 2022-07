La famille Ben Laden fait un don d'un million de livres à la fondation du prince Charles

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a accepté un don à sa fondation d'un million de livres (1,21 million d'euros) de la famille ben Laden, selon le Sunday Times. Plusieurs de ses conseillers auraient plaidé pour que la fondation n'accepte pas ce versement provenant de la richissime famille du cerveau des attentats du 11 septembre 2001, Oussama ben Laden.

Même si les membres de la famille saoudienne, qui ont renié Oussama ben Laden, ne font pas l'objet de soupçons sur une potentielle infraction, cette information renforce l'attention autour de la fondation du prince Charles qui fait l'objet d'une enquête de police lancée en février.

Soupçon de favoritisme

Cette enquête vise à établir si ces dons ont été récompensés par des titres honorifiques et s'ils ont servi à appuyer une demande de naturalisation d'un homme d'affaires saoudien, Mahfouz Marei Moubarak ben Mahfouz. L'accord sur le don d'un million de livre du patriarche de la famille saoudienne, Bakr ben Laden (demi-frère d'Oussama) et de son frère Chafik, remonte à 2013 lors d'une rencontre à Londres entre Bakr ben Laden et le prince Charles, selon le Sunday Times.

Ian Cheshire, le président de la fondation, affirme que le don avait été accepté à l'époque par les cinq administrateurs. L'affaire sur laquelle Scotland Yard a lancé une enquête avait été révélée l'an dernier et avait éclaboussé l'héritier du trône britannique de 73 ans.

Son ancien valet adjoint Michael Fawcett, réputé très proche de Charles, est soupçonné d'avoir usé de son influence pour aider l'homme d'affaires saoudien ben Mahfouz, généreux donateur à des œuvres caritatives liées à la monarchie britannique, à obtenir une décoration.

Une enquête pour faire la lumière sur l'utilisation de ces dons

Ce dernier, qui nie toute faute, aurait donné de fortes sommes d'argent à des projets de restauration. Michael Fawcett a démissionné en novembre 2021. "L'enquête examinera si certains dons reçus par la fondation Mahfouz étaient destinés à l'organisation, s'ils ont été utilisés conformément à l'intention des donateurs et s'ils doivent être rendus", avait expliqué à l'époque la commission.

La fondation du prince Charles, créée en 1986, n'est toutefois pas régulée par cette commission mais dépend du régulateur écossais des associations caritatives. Le groupe Ben Laden, plus grand empire de construction d'Arabie saoudite fondé par le père d'Oussama ben Laden en 1931, s'est enrichi pendant des décennies grâce à sa proximité avec la famille royale mais croule aujourd'hui sous les dettes.