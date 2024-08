La Défense civile de Gaza annonce 10 morts dans une frappe israélienne sur un complexe scolaire

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, a fait état dans un communiqué de "10 martyrs et plusieurs blessés à la suite d'un bombardement israélien sur l'école Hamama" à Gaza-ville. Il a ajouté que le complexe abritait des personnes déplacées par la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par Israël à la suite de l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien ce jour-là.

"Des armes du Hamas ont été fabriquées et stockées dans le complexe"

De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir "frappé des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas" qui par le passé était "connu sous le nom d'école Hamama, dans le nord de la bande de Gaza". "C'est de là qu'ont été planifiées et menées diverses attaques terroristes contre les soldats israéliens. En outre, des armes du Hamas ont été fabriquées et stockées dans le complexe", a ajouté l'armée dans un communiqué.