La Corée du Nord tire plus de 60 obus près de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong

La Corée du Nord a tiré samedi plus de 60 obus près de l'île sud-coréenne reculée de Yeonpyeong, a annoncé l'armée sud-coréenne, au lendemain d'une première salve de Pyongyang qui avait déclenché la riposte de Séoul avec des exercices à munitions réelles dans la région.

"Les forces nord-coréennes ont tiré plus de 60 obus depuis la zone Nord-Ouest de l'île de Yeonpyeong aujourd'hui, entre 16 heures et 17 heures approximativement" (07H00 et 08H00 GMT), a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne, mettant en garde Pyongyang contre une poursuite de ces tirs.

