La Chine obtient un permis d'exploitation pour son premier réacteur nucléaire au thorium

Un nouveau réacteur qui devrait beaucoup faire parler de lui. La Chine a délivré un permis d'exploitation pour son premier réacteur nucléaire au thorium, un élément chimique qui présente plusieurs avantages. Il marque une étape importante dans la recherche de technologies nucléaires avancées puisque le thorium est beaucoup plus répandu que l'uranium et ce dernier produit très peu de déchets radioactifs. Ce réacteur chinois est situé en plein désert de Gobi et il s'agit de l'un des avantages de ce métal qui alimente ces réacteurs de nouvelle génération.

L'une des plus grandes réserves au monde située en Chine

Ces nouveaux réacteurs n'ont pas besoin d'être construits en bord de mer et peuvent atteindre des températures très élevées, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la production d'électricité. Mais ce n'est pas le seul avantage puisque le thorium, qui sert à la fois de combustible et de réfrigérant, produit très peu de déchets et c'est une ressource bien plus abondante que l'uranium. D'ailleurs, la Chine possède l'une des plus grandes réserves de thorium au monde. Elles sont suffisantes selon les experts pour alimenter le pays en énergie pendant plus de 20.000 ans.

Si les essais de ce premier réacteur sont concluants, la Chine prévoit d'en construire des centaines dans tout le pays et d'exporter cette technologie, notamment dans les pays du Sud. La Chine n'est pas la première à construire un réacteur au thorium, mais aucune tentative n'avait jusque-là dépassé le stade expérimental.