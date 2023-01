La Chine lance le train à hydrogène le plus rapide au monde

Le train à hydrogène le plus rapide au monde a été inauguré en Chine et vient tout juste de sortir des chaînes de montage. Tout en bleu, avec un poste de pilotage futuriste et un nez très allongé, ce nouveau train a atteint la vitesse record de 160 km/h, dispose d'une grande autonomie de 600 kilomètres, et peut accueillir 1.500 passagers.

L'hydrogène, un marché à 87 milliards d'euros en Chine

Les moteurs à hydrogène pourraient être l'avenir, en tout cas en Chine où le pays annonce la neutralité carbone d'ici à 2060, ce qui suppose d'énormes investissements. Aliocha est économiste et spécialiste des énergies renouvelables. Elle explique que les progrès de la Chine dans ce domaine sont liés à d'importantes subventions gouvernementales. "Pour l'hydrogène comme pour les technologies de capture du carbone, ces dernières années, le gouvernement a utilisé une combinaison de subventions, de réductions d'impôt et de politiques industrielles pour soutenir l'industrie des énergies renouvelables."

La Chine prévoit d'aller plus loin et d'introduire, en plus des trains, 50.000 voitures à hydrogène d'ici à deux ans. Un marché estimé en Chine à 87 milliards d'euros en 2040.